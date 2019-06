Chauffeur bekneld onder eigen vrachtwagen in Zuilichem

Straf voor man uit Aalst: Jaar cel voor ontucht met 13-jarige dochter

7 juni ARNHEM Een 56-jarige man uit Aalst die ontucht pleegde met zijn toen 13-jarige dochter, is door de rechtbank in Arnhem veroordeeld tot een gevangenisstraf van een jaar. De helft van de straf is voorwaardelijk. Er was anderhalf jaar cel geëist.