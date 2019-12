Chauffeur schat breedte van Beemstraat in Nieuwaal verkeerd in en belandt in sloot

UPDATE Hoe Black Friday in Zaltbommel zwarte vrijdag werd

29 november ZALTBOMMEL - Ze hadden zich Black Friday heel anders voorgesteld. ,,We waren er helemaal klaar voor", zegt Anneke van Dijk, eigenares van parfumerie Pour Vous aan de Boschstraat in Zaltbommel. Zij en haar collega’s zijn op deze vrijdagmiddag inmiddels van de schrik bekomen na de ramkraak op de winkel. Na een paar uur keihard werken kon de winkel rond half elf zelfs alweer klanten ontvangen. Bijna alsof er niets gebeurd was.