Chemiebedrijf Sachem moet stoppen met oppompen van grondwater, dwangsom dreigt

ZALTBOMMEL - Sachem Europe bv in Zaltbommel moet van de provincie binnen negen maanden stoppen met het oppompen van grondwater. Gebeurt dat niet, dan hangt het chemiebedrijf een boete boven het hoofd die kan oplopen tot een half miljoen euro. Directeur Frank Groenen is er relaxt onder. ,,We zijn al langer bezig om dit af te bouwen. Dit gaan we redden.”

Het is op aandringen van de Stichting Veiliger Zaltbommel dat de provincie een last onder dwangsom oplegt. De stichting vindt dat de provincie moet handhaven, omdat Sachem het grondwater al lang niet meer gebruikt voor het saneren van de bodem, maar voor het industriële proces. En dat laatste is in strijd met de regels. Sachem moet daarvoor kraanwater gebruiken, wat uiteraard geld kost. In november stelde de rechter de stichting in het gelijk: de provincie moet optreden. Zo niet, dan volgt een boete.

Toch al de bedoeling

Naar aanleiding van deze uitspraak is de provincie nu dus in actie gekomen. Volgens Sachem-directeur Frank Groenen gaat het niet zover komen dat de boetes daadwerkelijk worden opgelegd. ,,Ik word natuurlijk niet vrolijk van een last onder dwangsom, maar het was toch al de bedoeling dat we met het oppompen van grondwater zouden stoppen. We onttrekken nu nog maar 30 procent van de vroegere hoeveelheid aan de bodem en dat bouwen we in 2020 verder af.”

Groenen hoopt wel dat de nieuwe omgevingsvergunning voor Sachem er nu snel komt. ,,Die hebben we nodig om verder te kunnen, maar het proces is vertraagd door de stikstofcrisis.”

Nieuwe afspraken met de brandweer

Wat wel aanstaande is, is een nieuwe overeenkomst met de brandweer. ,,Daar is het afgelopen jaar hard aan gewerkt", zegt Groenen. ,,Hierin staan verbeterde afspraken over blusvoorzieningen en bedrijfshulpverlening. De vorige beschikking was tien jaar oud en moest aangepast worden. We werken al volgens de nieuwe afspraken. Recent is een sprinkler-installatie bij een bulkopslag geïnstalleerd. Verder gaan we 1 miljoen euro investeren in systemen die sneller specifieke branden kunnen detecteren en blussen.”