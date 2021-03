Chemisch goedje in riool zorgt voor stankoverlast in Gameren

Overleg over geiten Rossum is geklapt

18 februari ROSSUM/HURWENEN - De onderhandelingen tussen de gemeente Maasdriel en geitenhouder Alexander van der Schans over maximaal 5500 geiten tussen Rossum en Hurwenen zijn geklapt. ,,We waren heel dichtbij, een akkoord leek een kwestie van tijd, maar we zijn terug bij af. En eigenlijk nog verder terug", reageert wethouder Peter de Vries.