Chiel Goesten (18) uit Hedel is Europees kampioen koeien knippen en scheren

In Libramont werd het Europees kampioenschap tussen achttien landenteams gehouden, Chiel had al in december een plek veroverd in dat team. ,,Dat ik naar het EK mocht was wel een verrassing, daarvoor was ik in Nederland ook al tweemaal kampioen geworden. Maar in Nederland neem je altijd je eigen koeien ongeschoren mee naar een keuring. Daar ben je dan zo'n twee uur bezig met wassen en scheren. Dat moet heel precies, zo moet de lijn op de rug wel recht zijn. Op zo'n keuring wil je toch het mooiste dier showen, het fokken van een mooie koe duurt jaren. Ook moet de koe zich laten leiden bij het keuren en precies doen wat jij wilt. In België ging dat wat anders, daar krijg je een koe via loting toegewezen. Dat waren wel Hollandse Holsteins, maar geen koeien van ons eigen melkveebedrijf in Hedel.”