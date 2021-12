Chinees restaurant Zaltbommel vreest faillissement door opgelegde maatregelen tegen ‘stankoverlast’

Erfgoedver­e­ni­ging slaat alarm om ‘nieuwbouw­puist’ Buitenstad

ZALTBOMMEL - ,,Hoog, hoger, hoogst! Het aanzicht van vesting- en hanzestad Zaltbommel is in gevaar!’’ Zo luidt de titel van de waarschuwingsvideo die Erfgoedvereniging Heemstede heeft gemaakt over Buitenstad. De vereniging is doodsbang dat de flats van de nieuwbouwwijk het beschermde stadsgezicht verpest.

2 december