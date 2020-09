Chips op alle kliko's van Avri wakkert vrees voor meer boetes aan

Heerewaar­den en Cambium College in rouw na verongeluk­ken van 13-jarige jongen: ‘Je wilt het niet geloven’

2 september HEEREWAARDEN - Het overlijden van de 13-jarige jongen dinsdagavond na een aanrijding op de N322 is in zijn woonplaats Heerewaarden ingeslagen als een bom. Ook op zijn middelbare school in Zaltbommel, waar hij in de brugklas zat, zijn leerlingen en het personeel in rouw.