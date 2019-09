Christ en Mien zijn 65 jaar getrouwd

ZALTBOMMEL - Het was woensdag precies 65 jaar geleden dat Christ en Mien van der Linden elkaar eeuwige trouw beloofden. Ze hebben elkaar ontmoet toen Christ samen met zijn neef op bezoek ging bij de familie van Mien. Christ had zijn oog in eerste instantie laten vallen op Miens zus, maar die schoof hij al snel aan de kant voor Mien. ,,En die was het met deze keuze ook helemaal eens”, vertelt de dochter van het stel.