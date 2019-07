ChristenUnie wil Tweede Kamer-debat over omstreden radartoren in Herwijnen

De radartoren komt in ieder geval vandaag ter sprake in de vaste commissievergadering in Den Haag. Daarin zetelen de Tweede Kamerleden die zich bezighouden met alle onderwerpen die onder Defensie vallen. Wat kamerlid Joël Voordewind (ChristenUnie) betreft, wordt het onderwerp ook met de rest van de Tweede Kamer besproken.

,,We hebben een verzoek ingediend om hier in de Tweede Kamer een debat over te voeren zodat we de risico’s goed kunnen afwegen’’, laat hij weten. ,,Onze fractie neemt de zorgen van de inwoners in Herwijnen over de radartoren serieus. Het is niet goed dat hierover besloten wordt zonder publiek debat.’’