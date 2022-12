Clubhuis HRC’14 moet terug naar meest eenvoudige versie

KERKDRIEL/ROSSUM - Alleen als alles uit de kast is gehaald om het nieuwe clubhuis van HRC’14 zo sober mogelijk uit te voeren en alleen als de voetbalclub dan nóg geld tekort komt, pas dan wil de gemeenteraad van Maasdriel kijken wat er dan mogelijk is om de Rossumse voetbalclub te helpen. Maar op financiële steun hoeft HRC’14 niet te rekenen.

Dat is de uitkomst van het overleg van raadsleden met het bestuur van HRC’14. De gemeenteraad heeft dat overleg bekrachtigd met een motie.

De club klopte aan bij de gemeente om het clubhuis annex dorpshuis te kunnen bouwen. In 2021 kon dat nog voor 1,2 miljoen, maar in korte tijd stegen de bouwkosten tot 2,2 miljoen euro. Inmiddels is dat met hulp van een adviseur van de gemeente alweer teruggebracht tot 1,6 miljoen.

Maasdriel had bedacht om de dorpshuisfunctie voor Hurwenen onder te brengen in het clubhuis. Zo kon het verouderde dorpshuis in Hurwenen, samen met het oude voetbalcomplex in dat dorp, wijken voor woningbouw.

Financieel onhaalbaar

Voor HRC’14 is het nieuwe clubhuis financieel onhaalbaar. En dat terwijl de velden er al liggen. HRC’14 gaat nu onderzoeken of het dorpshuis en de kantine op de begane grond kunnen worden gecombineerd. Ook kijkt de club of het ontwerp een stuk soberder kan, bijvoorbeeld door alle voorzieningen te schrappen die niet direct nodig zijn. Tevens onderzoekt de club of houtskeletbouw mogelijk is, wat kosten bespaart op de fundering.

Robert van Dijk (CDA) ziet in geval van nood nog mogelijkheden met bijvoorbeeld duurzaamheidssubsidie of het indexeren van de kosten voor het dorpshuiselement. Ook werd geopperd om de dorpshuisfunctie maar helemaal weg te laten en onder te brengen in het Hurns kerkje.

Wethouder De Raaf benadrukte dat de kwestie hoe dan ook in september 2023 moet zijn opgelost. ,,Dan moet HRC op het nieuwe complex spelen. Die deadline staat.”



