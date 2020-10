Clubhuis Roda Boys helemaal opgeknapt, maar ervan genieten kan nog niet

Energieneutraal, hergebruik, milieubewust, groen en duurzaam - het zijn de meest gebezigde woorden bij een rondleiding door het grondig gerenoveerde clubgebouw van de Roda Boys Bommelerwaard. De klus is op een haar na gevild en de vijfkoppige 'kernploeg' die de werkzaamheden leidde, laat graag zien wat er is gedaan.

Voorzitter Peter van Driel neemt zijn petje af voor het team waarin 'veel vakmanschap schuil gaat'. ,,Gerrit van der Beek is een geroutineerde timmerman en Gerrit van de Laar heeft jarenlange ervaring als huisschilder", licht hij toe. ,,Ad Maas, in het dagelijks leven fysiotherapeut, leverde onmisbare ideeën aan bij het ontwerp van de bar en bij de aankleding van de kantine, en Dick Bauman is eigenlijk van alle markten thuis."

Ton voor duurzaamheid

Dit jaar bestaat de vereniging 75 jaar, dus stond er een feestelijk seizoen op de rol. Maar ja, corona. Half maart ging de boel op slot, maar de voetballers besloten van de nood een deugd te maken. Omdat hun onderkomen al langere tijd toe was aan een opknapbeurt, leek het moment er rijp voor.

Een hulpverzoek aan de gemeente resulteerde in een lening van een ton, op voorwaarde dat alles duurzaam en energieneutraal zou worden. Dat gebeurde. Het wachten is nu nog op de 138 zonnepanelen die straks het platte dak bedekken. En er is geduld nodig om van al het moois te genieten. Sinds deze week is de kantine vanwege de strengere coronaregels dicht.

Bijzonder plafond

Op het terras worden de heren gefotografeerd op de vernieuwde banken. ,,Het hout diende eerst voor versteviging van reclameborden langs het veld", legt Van de Laar uit. ,,Voor het schilderwerk gebruikten we alle verfrestjes die ik nog had staan."

Binnen, in de kantine, valt meteen het zwarte systeemplafond op. ,,Daarin is infraroodverwarming verwerkt", zegt Maas. ,,Geen stralingswarmte, maar een systeem waarbij meubelen en vloeren gelijkmatig de gewenste temperatuur aannemen. En voor de energie zorgen we binnenkort zelf."

Zuinige kranen

Ook had de ploeg bij de verbouwing oog voor details. Op de kranen in de toiletten zitten sensors en het automatische doorspoelsysteem staat zo zuinig mogelijk afgesteld. Alles om water te besparen. De vijftig jaar oude koelkast, een energieslurper, is vervangen door een eigentijds exemplaar en de lichtspotjes in het gebouw dat in de jaren 70 door de club in gebruik werd genomen, zijn vervangen door ledlampen.

Naast alle praktische verbeteringen was er ook ruimschoots aandacht voor het uiterlijk. Alle wanden zijn opnieuw gestuukt, geschilderd en voorzien van lambrisering. En - niet onbelangrijk - een nieuw alarmsysteem waakt over al het moois.