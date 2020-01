Coketaxi in opmars in Gelderland: drugs bestellen als een pizza

In Nijmegen en Arnhem circuleren verschillende app-groepen waarin afnemers een bestelling kunnen plaatsen. Dealers plaatsen daarin ook berichtjes, waarin zij adverteren met speciale aanbiedingen. De Gelderlander kreeg inzage in deze app-groepen.



In een van deze groepen werd door dealers tijdens de kerstdagen onder meer geadverteerd met een ‘Colombiaanse wintersport’: 20 procent korting op ‘witte sneeuw’, ofwel cocaïne. Voor het populaire Nijmeegse technofestival Drift in november konden festivalgangers voor 100 euro een speciale ‘Driftbox’ kopen, met daarin coke, xtc-pillen en ketamine.



Nadat een bestelling is geplaatst, staat de dealer in de regel binnen het uur voor de deur. De daadwerkelijke transactie vindt meestal plaats in de auto van de drugskoerier, om zo geen aandacht te trekken van pottenkijkers.