Collectieve verzekering voor zorgkosten nog altijd in de lift

Indrukwek­kend Holocaust Namenmonu­ment met 102.000 stenen uit Rossumse fabriek van Rodruza

20 september ROSSUM/AMSTERDAM - Hij was getroffen door wat het Holocaust Namenmonument in Amsterdam met mensen doet. Zondag was een bijzonder indrukwekkende dag voor Ivo Würzner, algemeen directeur van baksteenproducent Rodruza. De bakstenen waaruit het monument is opgebouwd, zijn gemaakt in de steenfabriek van Rodruza in Rossum. ,,Ik zag het monument voor het eerst in volle glorie, dat was heel spannend.”