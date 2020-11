Commerciële snelle coronatest langs de A2 bij De Lucht afgeblazen; ‘Onze investering gaat in rook op’

ZAAK DE GROOT Politie pakt mogelijke handlanger van verdachte van gooien granaat Kerkdriel

10 november ARNHEM/KERKDRIEL - Een tweede persoon is aangehouden voor betrokkenheid bij het gooien van een handgranaat in Kerkdriel, in januari van dit jaar. Het gaat om een persoon met wie de 20-jarige verdachte uit IJsselstein mogelijk op voorverkenning is geweest en met wie hij in de nacht van 12 op 13 januari naar de Bommelerwaard is gereden. Daar werd een scherpe granaat gegooid naar het appartementencomplex aan het Gasthuisplein. De granaat ging niet af.