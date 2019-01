Commissaris Cornielje krijgt ecoduct als afscheidscadeau

In Brabant slechts één boete uitgedeeld aan vuurwerk­ver­ko­pers: ‘Ze zijn op hun hoede’

11:48 De legale vuurwerkverkopers in Noord-Brabant hebben zich over het algemeen keurig aan de regels gehouden. Welgeteld één verkooppunt kreeg een boete opgelegd, maar in veel gevallen hadden de retailers hun zaakjes rond de jaarwisseling goed op orde. Dat zeggen de Brabantse omgevingsdiensten.