Commissaris van de Koning komt praten over vacature burgemeester Zaltbommel

Hij wil dan van de raad horen wat voor een soort burgemeester Zaltbommel zou moeten krijgen. Daarover mochten inwoners de afgelopen weken overigens ook hun mening geven, via een online enquête op de website van de gemeente. Behalve over de profielschets, praat Berends ook met de raadsleden over andere zaken in de procedure, zoals het te volgen tijdpad en het functioneren van de vertrouwenscommissie. Na deze vergadering verschijnt de vacature in de Nederlandse Staatscourant. De bedoeling is dat nog voor zomer bekend wordt wie de nieuwe burgemeester van Zaltbommel wordt.

Rehwinkel solliciteert niet

Peter Rehwinkel zal het in ieder geval niet zijn. Sinds het vertrek van Albert van den Bosch naar de Tweede Kamer is hij waarnemend burgemeester van Zaltbommel. Onlangs liet hij weten dat hij niet zal solliciteren. ,,Dat was een moeilijke beslissing die ik met pijn in mijn hart heb genomen, want ik beleef hier een gouden tijd en heb me vanaf de eerste dag ontzettend welkom gevoeld", zei hij toen. Bovendien ben ik me inmiddels aan veel mensen gaan hechten.”