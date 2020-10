Contouren zwembad en sporthal Zaltbommel zijn zichtbaar, clubs kunnen niet wachten

Esther bedacht weekend voor teckel­freaks: 28.000 reacties

18 september ZALTBOMMEL - Vijftig kampeerders op een veld, en allemaal hebben ze een teckel. En soms wel vijf. ,,Dat wordt natuurlijk één bak herrie”, voorspelt Esther Zumpolle. Haar teckel Joeks, die sinds maart deel uitmaakt van het huishouden in Zaltbommel, bracht haar op het idee om een kampeerweekend voor teckelfans te houden. Of dat in de smaak viel? Binnen no time had ze op Facebook 28.000 reacties.