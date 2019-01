Nashville-initiatief­ne­mer en ex-dominee Hedel: 'Pamflet is niet antihomo’

18:11 HEDEL - De veelbesproken Nashville-verklaring is ‘in eerste instantie niet bedoeld als antihomo. Wij vinden dat we onze homoseksuele medemens moeten begrijpen en naast ze moeten staan’, zei een van de initiatiefnemers van de Nederlandse versie, dominee Maarten Klaassen, maandag tegen de NOS. Hij was jarenlang dominee in de gemeente Hedel in de Bommelerwaard.