Corona aangetroffen bij 23 van de 202 medewerkers van Fruitmasters Geldermalsen

Finaleplek­ken voor docent van Cambium en voor leerlingen van Gomarus

16:33 ZALTBOMMEL - De Zaltbommelse middelbare scholen doen het goed in landelijke competities. Een docent van het Cambium College is genomineerd voor de titel ‘Geschiedenisleraar van het jaar’ en een groepje leerlingen van Gomarus Scholengemeenschap is doorgedrongen tot de finale van Vakkanjers, een wedstrijd die bedoeld is om jongeren te interesseren voor techniek.