Corona bij Avri kan gevolgen hebben voor afvalinzameling

Mijlpaal: Eerste inwoners van buitenge­bied Rivieren­land kunnen internet­ten via glasvezel

1 december MAASBOMMEL - De familie Van Zoomeren uit Maasbommel gaat de geschiedenisboeken in als het eerste huishouden in Rivierenland dat is aangesloten op het regionale glasvezelnet. De UBRivierenland, de organisatie die het glasvezelnet in het buitengebied van de zeven gemeenten realiseert, spreekt van een mijlpaal.