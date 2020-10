Corona maakt het spannend voor sterrenrestaurant Flicka: ‘Nul vet op de botten’

Eigenaren Thomas van Santvoort (38) en Merlijn van den Bosch (36) winden er geen doekjes om, aan een tafel in hun verder lege sterrenrestaurant. ,,We bestaan net drie jaar, hebben nul vet op de botten.” De grote vraag is: hoe lang houd je het vol, zonder normale inkomsten? Ze weten het niet. ,,We hebben het daar bewust nog niet over samen, we gaan gewoon door. Maar ik zal heel eerlijk zeggen: ik hou wel echt mijn hart vast.”