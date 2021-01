Corona maakt ook einde aan Halosta: café in Aalst sluit definitief na overlijden van kroegbaas André

Het overlijden van André van Zanten maakte al veel los in Aalst en omgeving, het besluit dat het niet meer van een heropening komt maakt het er niet beter op. In de Facebookgroep van Halosta spreken fans van het café van ‘het einde van een tijdperk’. ‘Halosta is een begrip in de verre omtrek. Een dubbel verlies voor iedereen. Sterkte voor de familie Van Zanten’.

De ouders van André van Zanten begonnen de zaak in 1967. Halosta heette toen nog cafetaria Van Zanten. In 1984 nam hij de zaak over van zijn vader en moeder. Twee keer stond hij op het punt om de zaak te verkopen: in 2004 en in 2017. Toch besloot hij om door te gaan.

Artiesten

Halosta was in trek bij verenigingen, zoals hengelsportvereniging De Rietvoorn, en artiesten uit de regio. Recent was nog bij het programma #TypischBetuwe te zien hoe volkszanger Don Pierro uit Varik, bekend van zijn tijgerkleding, Halosta de hoofdrol gaf in zijn videoclip ‘Ik ben een glazenwasser’, zijn versie van Una paloma blanca.