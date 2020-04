Corona-maatregel Bommelerwaard: dijken langs Maas en Waal en Veerdam Brakel tijdens Pasen afgesloten

Strenge Zaltbommel­se regels rond huisvesten arbeidsmi­gran­ten vanwege corona direct versoepeld

8 april ZALTBOMMEL/ZUILICHEM - Arbeidsmigranten die wonen op de plek waar ze werken, mogen tijdelijk ook elders aan de slag. Die rigoureuze ommezwaai in het strenge beleid van Zaltbommel gaat per direct in. Voor aardbeienkweker Dutch Berries in Zuilichem pakt dat besluit niet gunstig uit. De provincie heeft het bedrijf een dwangsom opgelegd voor een te kleine groenstrook naast de kas waar units voor plukkers zouden komen te staan.