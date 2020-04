Corona-voorstel: even niet betaald parkeren in binnenstad Zaltbommel

Vaker online bestellen vanwege corona? Doe dat dan maar in Kerkdriel

6 april KERKDRIEL - De coronacrisis was voor Bertus de Leeuw het uitgelezen moment om een oud idee te verwezenlijken. WinkeleninKerkdriel.nl is zijn steunbetuiging aan lokale winkeliers. ,,Dit is goed voor de saamhorigheid", reageert wijnhandelaar Carina Werkhoven enthousiast.