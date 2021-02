Coronapatiënt Wilma kon geen afscheid van haar moeder nemen omdat ze op dat moment zelf voor haar leven vocht

In de keuken bij Wilma van Haaften (67) in Hurwenen zijn een paar touwtjes gespannen. In eerste instantie voor steunbetuigingen na het overlijden van haar man Ad (72). Nu hangt het vol met beterschapswensen en tekeningen van de kleinkinderen. ,,Ik heb wel een stuk of 150 kaarten gehad. Geweldig. Het hing helemaal vol bij mijn bed in het ziekenhuis.’’