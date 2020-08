Coronaproof oud en nieuw vieren? Zaltbommel vraagt jongeren om met ideeën te komen

INTERACTIEVE KAART Drukteme­ter voor dagje uit in Gelderland werkt nog niet voor alle publieks­trek­kers in Rivieren­land

13 augustus POEDEROIJEN/ARNHEM - Grote drukte bij Slot Loevestein? Misschien is een bezoek aan Kasteel Ammersoyen dan een beter idee? Wie van plan is om iets leuks te gaan doen in de Bommelerwaard, de Betuwe of de Veluwe, kan op de Gelderse druktemeter checken of er veel bezoekers zijn op de plek van bestemming.