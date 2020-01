Overweldi­gen­de belangstel­ling: concert Herdenken in Vrijheid verplaatst naar katholieke kerk Zaltbommel

27 januari ZALTBOMMEL - Het concert Herdenken in Vrijheid, dat vanavond gehouden wordt, is wegens grote belangstelling verplaatst van de Gasthuiskapel naar de Sint-Martinuskerk aan de Oliestraat in Zaltbommel. De organisatie moest te veel mensen teleurstellen. In de katholieke kerk is plaats genoeg.