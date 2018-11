Crowdfunding: 340 investeerders goed voor bijna 1 miljoen euro voor zonnepark Avri

Lening aflossen

Nu het maximale bedrag is gehaald, kan er niet meer in het zonnepark op de voormalige vuilstort langs de A15 worden geïnvesteerd. Het geld wordt gebruikt om de lening af te lossen die voor de aanleg van het zonnepark was afgesloten bij het Innovatie- en Energiefonds Gelderland .

Avri Solar is een zelfstandige bv. Voor de bouw van het zonnepark is geen gemeenschapsgeld van de Avri gebruikt.

Hogere opbrengst

Het zonnepark is in maart in gebruik genomen. De opbrengst is dankzij het langdurige zonnige weer tot nu toe al 7 procent hoger dan de 8,3 miljoen kilowatt/uur die voor dit jaar was geraamd. De verwachte opbrengst was al genoeg elektriciteit voor 3.000 huishoudens.