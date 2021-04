Crowdfunding voor archeologisch onderzoek naar brouwoven Ammersoyen

Volledig scherm Een impressie van de zichtbaar gemaakte brouwoven in de kelder van kasteel Ammersoyen. © GLK Kasteelmanager Annette Zeelenberg vertelde in juni 2020 in het Brabants Dagblad al dat de biergeschiedenis van Ammersoyen een nieuw hoofdstuk wordt van de verhalen die over het kasteel te vertellen zijn. Er is bewijs dat de brouwoven, waarmee de brouwketel werd gestookt, er no is. Op foto's die gemaakt zijn tijdens de restauratie van het kasteel in de jaren ‘60 en ‘70 is de oven te zien.

Het weer laten zien van het verborgen stukje historie is een lang gekoesterde wens van Zeelenberg, die heel benieuwd is wat archeologen gaan vinden. Volgens haar gaat het om de enige middeleeuwse brouwoven in Nederland die binnen de muren van een kasteel te vinden is. Met de brouwoven is de bierkelder compleet, want de eestoven voor het drogen van mout - gelegen onder de binnenplaats - en de waterbron zijn al zichtbaar.

Beroep op donateurs

Het is de bedoeling dat de opgraving nog dit jaar van start gaat. Om te beginnen doet GLK een beroep op de donateurs. Die krijgen deze week een brief met meer informatie over het project. Ook via glk.nl kan geld worden gedoneerd.

In het kasteel is eeuwenlang bier gebrouwen. De laatste brouwers waren de zusters Clarissen, nonnen die het kasteel tot het eind van de Tweede Wereldoorlog als klooster gebruikten. Rond het kasteel werd ook veel hop verbouwd. Ammerzoden was, naast Schijndel, een van de belangrijkste plaatsen in Nederland voor de hopteelt.

Meer bezoekers

De inrichting van de brouwkelder is een van de projecten waarmee GLK meer bezoekers naar de burcht in Ammerzoden wil trekken. De afgelopen jaren zijn steeds meer ruimtes in het kasteel te bezichtigen, na het vertrek van het bedrijf dat de grote zaal als kantoor gebruikte. Een eerdere fondsenwerving heeft geld opgeleverd om het kasteel beter toegankelijk te maken voor mindervaliden.

