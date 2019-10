Cruiseschepen kunnen bijna weer afmeren in Zaltbommel

Transforma­tie camping Maaszicht gaat niet zonder slag of stoot

6:15 KERKDRIEL - De brand die woensdagnacht op camping Maaszicht in Kerkdriel een leegstaand chalet in de as legde en een tweede beschadigde, maakt misschien wel duidelijk dat niet iedereen bereid is om bij vertrek van de camping het oude onderkomen op te ruimen. De overgang van camping Maaszicht naar Resort aan de Maas gaat met meer van dit soort incidenten gepaard.