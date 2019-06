Cultuurfestival Bommelerwaard: schatkistjes in kastelen en musea

Tot en met 14 september wapperen rood-wit-zwarte festivalvlaggen niet alleen aan de stadhuisgevel, maar overal in de Bommelerwaard om bewoners eraan te herinneren dat iets bijzonders gaande is. Ook de dorpen zijn bij het evenement betrokken. Eerder genoemde hardlopers plantten vlaggen in Aalst, Ammerzoden, Brakel en Kerkdriel en liepen vervolgens naar de plek waar de opening plaatsheeft. ,,Het is een verbindingsloop’’, legt De Wit uit. ,,Ze trekken symbolisch een lint door de regio en benadrukken daarmee de verbinding.’’

Scholenproject

In de Gamerschestraat staat een tiental kramen waarin deelnemers aan het festival informatie geven over onderdelen. Zo vertelt Jacqueline Jans over een scholenproject waaraan zij leiding geeft. ,,Ik heb afgelopen maand op dertien scholen met kinderen gewerkt aan ‘schatkistjes’, doosjes waarvan elk iets persoonlijks maakte. Ze worden binnenkort geëxposeerd in drie kastelen en twee musea.’’

Arlien Coolen geeft tekst en uitleg over de door haar geïnitieerde theaterwandeling ‘Bommel in de Waard’, waarbij beoefenaars van uiteenlopende kunstdisciplines de deelnemers verrassen. Producer Elkie Deadman van Performance Between deelt flyers uit en praat voorbijgangers warm. ,,Het is een totaalbeleving van publiek, kunst, klank, licht en dans in de Sint-Maartenskerk.’’

Over de schouders van kunstenaars meekijken

Jeroen Stijlaart is de man achter ‘Maison Publiek’. Hij legt uit hoe bezoekers in een pand aan de Steenweg over de schouders van een drietal kunstenaars kunnen meekijken. ,,Ze krijgen een inkijkje in het werkproces.’’ Ook oude bekenden als de Bommelse Kunstroute, Pracht in de Gracht en Kunst Kiezel Klei geven acte de présence. De terugkerende evenementen gaan dit jaar gewoon door, zij het dan onder de paraplu van het Cultuurfestival. Een programmaoverzicht staat op cultuurfestivalbommelerwaard.nl.