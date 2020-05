D66: wellicht helpt extra ambulancepost tegen oplopende tijden bij spoedritten in Maasdriel

KERKDRIEL - Hoe kan het dat Maasdriel zo slecht scoort bij spoedritten van ambulances? Het baart D66 zoveel zorgen dat de aanrijtijden van de ambulances in Maasdriel zoveel hoger zijn dan in de rest van Gelderland-Zuid dat de partij een onderzoek wil naar de mogelijkheden van een extra ambulancepost. Die suggestie doet raadslid Tom van Engelen in vragen aan burgemeester en wethouders.

Dennis van Zanten, binnen de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid verantwoordelijk voor de ambulancezorg, maakte onlangs bekend dat de gemiddelde aanrijtijden bij spoedmeldingen in de regio verder zijn opgelopen. Ondanks dat er flink is geïnvesteerd in extra ambulances en medewerkers. Reden is een forse toename van het aantal spoedritten.

Zorgwekkend

Maasdriel scoort het slechtst van alle gemeenten in de veiligheidsregio als het gaat om aanrijtijden bij spoedritten. Het verschil is fors: ruim twee minuten bovenop het gemiddelde van iets meer dan 8 minuten. Van Engelen vindt dat zorgwekkend.

Hij vindt het ontoelaatbaar dat de veiligheid van inwoners in het geding dreigt te komen. Daar komt bij dat de aanrijtijd bij spoedritten naar het oosten van de Bommelerwaard de afgelopen jaren alleen maar zijn opgelopen. In 2015 was de gemiddelde tijd tussen alarmering en het moment van arriveren 9 minuten, een minuut korter dan nu. En dat terwijl er gemeenten zijn waarbij de tijden juist verbeteren, zoals Culemborg. Daar is een ambulance gemiddeld 2 minuten sneller dan vijf jaar geleden. ,,Wij vragen ons af of de conclusie terecht is dat Maasdriel niet profiteert van de investeringen in de ambulancezorg.”

Verbetering door nieuwe ambulancepost