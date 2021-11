Daan en Muzzamil zijn voor anderhalf uur even geen vrienden maar rivalen tijdens Bommelse derby

Herden­kings­mis in Sint-Jan is afgelast vanwege corona

DEN BOSCH - De mis in de Sint-Jan in Den Bosch om de coronaslachtoffers in de regio te herdenken gaat zondag niet door. Na overleg met de betrokkenen heeft de organisatie moeten besluiten om bijeenkomst in de kathedraal af te gelasten.

5 november