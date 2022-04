Dader opgepakt na steekpartij Resort aan de Maas: ‘Niets van doen met aanwezige vluchtelingen’

Waterschap Rivieren­land waarschuwt fruitte­lers: wees zuinig met schaars water om bloeiende fruitbomen te beschermen tegen nachtvorst

Waterschap Rivierenland in Tiel zet alles op alles om het toenemende aantal fruitboomgaarden in Betuwe en Rivierenland te voorzien van voldoende water om de boomgaarden te kunnen beregenen. Dat is nu noodzakelijk om vorstschade te voorkomen.

31 maart