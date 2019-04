Daders gewapende overval Zaltbommel lieten tijdens vlucht waarschijnlijk opvallende kledingstukken achter

Daders gevlucht

Minstens twee daders wisten wel te ontkomen. De politie is nog op zoek naar in ieder geval twee van de drie overvallers die in het huis aanwezig waren tijdens de overval. De mannen lieten concrete sporen achter. Eén van hen is namelijk door een raam gevlucht en via de sloot aan de achterzijde weggerend richting de brandweerkazerne. Op het terrein van de kazerne werd later een Adidas-jack aangetroffen. Vermoedelijk is deze overvaller daarna, vlakbij de rotonde aan de Steenweg opgepikt. Zijn handlanger is er via de zijdeur van de woning vandoor gegaan. Iets verderop in een tuin aan de Van Anrooijstraat vond de politie daarna een Canada Goose-jas; mogelijk is deze van de andere overvaller.