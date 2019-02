Dag na de brand in Zaltbommel: Optocht gaat door en Mispelgatkoerier heeft actiesticker

Carnavalsliefhebbers in Zaltbommel laten zich niet zomaar uit het veld slaan, dat is inmiddels wel duidelijk. De Mispelgatkoerier, het jaarlijkse tijdschrift met alle informatie over het carnavalsprogramma, was al gedrukt toen vrijdagmiddag de brand in de bouwhallen uitbrak. Natuurlijk moest 's avonds tijdens de crisisvergadering eerst iedereen z'n hart luchten, maar daarna ontstonden ook meteen nieuwe plannen. Zo werden in allerijl opvallende gele stickers gedrukt, voor op de cover van de Mispelgatkoerier. Vrijwilligers hebben zich vervolgens de blaren op hun vingers geplakt om alle 6.200 exemplaren snel van een actiesticker te voorzien. Zaterdag ploft het blad in alle Zaltbommelse brievenbussen.