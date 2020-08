Danny Vera op terrasfestival Zandmeren City

KERKDRIEL - Danny Vera is de hoofdact van het tweede weekend van het Zandmeren City terrasfestival. Hij treedt zondag 23 augustus op. De vrijdag van het tweede weekend heeft als thema Delicious. Het drie weekenden durende festival is het alternatief voor het evenement Delicious dat eigenlijk 5 september gehouden zou worden in De Zandmeren.

Het had de uitgestelde versie moeten worden van het eerste Delicious dance-event in De Brabanthallen in Den Bosch. Dat eind maart een van de eerste evenementen die niet door konden gaan vanwege corona.

In plaats daarvan is het nu drie keer drie dagen feest in het recreatiegebied, maar dan wel met verschillende thema’s aan de avonden. De kaarten voor het eerste weekend, dat vrijdag van start gaat, waren volgens de organisatie binnen no time uitverkocht. De voorverkoop voor het tweede weekend van Zandmeren City gaat 12 augustus om 19.00 uur van start.

Anders dan anders

Zandmeren Citygaat vrijdag van start met optredens van DJ El Fuente, DJ Jantje, Maxx Lips en Wesley Rooijackers. Zondag is voor de liefhebbers van Hollandstalige muziek. Beide dagen zijn uitverkocht. Wel zijn er nog enkele kaarten voor zaterdag 15 augustus, met onder meer de feestcoverband Band Baby Blue. Dat die unplugged zullen spelen is al een aanwijzing dat het terrasfestival anders is dan anders.

,,We hebben er nog alles aan gedaan om Delicious op 5 september door te laten gaan, maar eind juli moesten we besluiten om daar van af te zien”, legt organisator Max Lips uit. ,,Dat was een domper, juist omdat het evenement zo supersnel groeide. Delicious schuift door naar 2021 en de kaarten blijven geldig. In plaats daarvan hebben we gekozen voor het terrasfestival. Met dat verschil dat het veel kleinschaliger is en volledig aan de coronamaatregelen voldoet. Per keer kunnen we 450 bezoekers ontvangen.”

Rustig repertoire

Voor dat aantal gasten heeft de organisatie een terrein van 4500 vierkante meter ingericht, waarvan 1500 overkapt. ,,Normaal zou je aan zoveel ruimte genoeg hebben voor 6000 mensen.” Met de artiesten is afgesproken dat ze het qua repertoire rustig houden. ,,Ze moeten niet uitnodigen om luid mee te zingen of de polonaise te gaan lopen. Dat wilden ze wel, want ze waren al lang blij dat ze weer konden optreden.

Quote De gemeente Maasdriel dacht heel goed met ons mee. Ik denk dat er ook wel het nodige vertrouwen is na wat we hier al hebben georgani­seerd Max Lips, Organisatie Zandmeren City

De organisatie verkoopt, alleen in de voorverkoop, kaarten per tafel voor twee of per vier personen. Gasten kiezen bij aankomst een terrastafel en dat is vanaf dat moment hun vaste stek. Bezoekers moeten bij de entree bovendien een gezondheidsverklaring invullen. Het was volgens Lips een heel gedoe om de vergunningen geregeld te krijgen. ,,We hebben wel vier keer zoveel contact gehad met de gemeente, maar Maasdriel dacht heel goed met ons mee. Ik denk dat er ook wel het nodige vertrouwen is na wat we hier al hebben georganiseerd.”

Het programma voor het derde weekend is nog niet bekend.