‘Dat is ’m, dacht Jaantje toen ze Cornelis bij zangkoor Togido zag

Liefde op het eerste gezicht was het zeker bij Cornelis Bauman (92) en Jaantje Bauman-Bouman (86). ,,‘Dat is hem’, dacht ik toen ik hem zag”, vertelt Jaantje. Op 16 augustus is het echtpaar 65 jaar getrouwd. Een briljanten bruiloft.

,,We leerden elkaar kennen op het zangkoor Togido. Op een dag bracht Cornelis mij op de fiets naar huis en heeft hij mij op de dijk verkering gevraagd”, zegt Jaantje. ,,Dat was in 1954 en twee jaar later zijn we getrouwd.”

Dat werd dus 16 augustus 1956. ,,Een geweldige dag. We reden naar het gemeentehuis van Brakel en het regende. De chauffeur zei: ‘Ik wacht hier even op de markt tot het stopt met regenen. Dan schijnt de zon straks vast’. Dat was ook zo en het was een mooie dag. ’s Middags reden we met de hele familie in de bus door de Bommelerwaard en ook het feest was leuk.”

Grens door de bedstee

Jaantje is geboren in Ammerzoden, maar de gemeentegrens met Nederhemert liep over de grond waarop hun huis stond. ,,De grens liep dwars door de bedstee van mijn ouders heen”, lacht Jaantje. Cornelis is in Aalst geboren. Het echtpaar heeft 54 jaar in Aalst gewoond en samen zitten ze sinds tien jaar in Gameren in Zorgcentrum ’t Slot.

,,Van mijn 12de tot mijn 18de werkte ik in Den Bosch bij een gezin. Daar deed ik het huishoudelijk werk en stond ik in de winkel. Dat was met kost en inwoning. Daarna ben ik teruggekomen naar Aalst en heb ik bij oudere mensen huishoudelijk werk gedaan”, vertelt Jaantje. ,,Cornelis is 35 jaar walkraanmachinist geweest bij een betonfabriek in Nederhemert. Hij werkte veel, dat was toen gewoon.”

‘Zingen is z'n lust en leven’

Het echtpaar heeft vier kinderen, drie kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen (en een zesde is onderweg). Ze zitten allebei in het koortje van ’t Slot en Cornelis is bij Bovengroep Bommelerwaard de eerste tenor. ,,Het is z’n lust en z’n leven, het zingen”, vertelt Jaantje. ,,Hij gaat met de taxi naar het koor toe. Bijzonder dat je op je 92ste nog zo’n goede stem hebt.” Het geheim om tot een 65 jarig huwelijk te komen? Jaantje: ,,We delen lief en leed, dat is het allerbelangrijkst.”