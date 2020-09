Dat wordt wennen; mogelijk vanaf zomer 2021 met ander busje naar speciaal onderwijs

300 kinderen

Het leerlingenvervoer kreeg de afgelopen periode een dikke voldoende van de gebruikers: een 7,9. Dat was tien jaar terug wel anders. Ontevredenheid over de vervoerders leidde er in 2010 toe dat de gemeenten de toenmalige vervoerder in gebreke stelde. Het bedrijf hield zich niet aan gemaakte afspraken.

Verbetering van kwaliteit

Pamela de Bont is voorzitter van de Cliëntenraad Leerlingenvervoer Maasdriel Zaltbommel. Zij is er niet zo bang voor dat het weer zo’n nachtmerrie wordt als tien jaar terug. ,,We hebben een bijdrage kunnen leveren aan de verbetering van de kwaliteit. Zo gaan de chauffeurs voorafgaand aan het schooljaar even bij de ouders en kinderen langs om zich voor te stellen. Het contact tussen ouders en de vervoerders is goed. Dat lijkt een detail, maar bij het vervoer van de kinderen komt best wel veel kijken. Vorig jaar was er bij Juijn nog een informatiemarkt over het leerlingenvervoer. Dat was heel leuk, maar niet iets om elk jaar te doen.”