Dat wordt zingen tijdens de onderwijsstaking: School Ammerzoden maakt carnavalskraker over lerarentekort

Ammerzoden mag dan net buiten Brabant liggen, carnaval vieren kunnen ze er als de beste. Ieder jaar doen de leraren als ‘De Juffen’ mee aan het lokale liedjesfestijn voor carnavalsnummers. ,,Dit jaar hebben we een lied gemaakt waarin we heel dicht bij onszelf zijn gebleven ", legt schooldirecteur Frank van Alphen uit. ,,Het nummer heet ‘Niemand voor de klas', en gaat over het lerarentekort en over de kunstgrepen die we toe moeten toepassen. Want ja, het speelt ook bij ons. Als er morgen een collega ziek wordt, hebben we niemand.”