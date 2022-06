Daymian wil via show op tv volkszanger worden: ’Winnen is moeilijk, maar toch doe ik mee’

Oppositie Maasdriel bundelt de krachten om werk aan te kunnen

KERKDRIEL - De oppositiepartijen VVD, D66 en GroenLinks in Maasdriel gaan samenwerken en taken verdelen om de veertienkoppige coalitie in de raad het hoofd te kunnen bieden. Alleen nieuwkomer SGP doet niet mee met het collectief.

10 juni