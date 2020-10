De acht voetbalclubs hoeven Maasdriel drie maanden geen huur te betalen

Kamerlid Eva van Esch: ‘stuitend’ hoe minister kwestie granuliet wegwuift

30 september DEN HAAG/HEEREWAARDEN - Over de omstreden stort van granuliet in natuurplas Over de Maas vlakbij Heerewaarden wordt hoogstwaarschijnlijk opnieuw gedebatteerd in de Tweede Kamer. Dat minister Cora van Nieuwenhuizen nu nog geen inhoudelijke vragen wil beantwoorden, schiet in het verkeerde keelgat bij onder meer Eva van Esch van de Partij voor de Dieren.