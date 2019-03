De Arend, Ravas en Jarno Goesten Champignons winnen werkgeversprijs

Verdachte ontucht­zaak Alem heeft beeldmate­ri­aal weggegooid

11:48 ALEM/ZUTPHEN - De 46-jarige verdachte in de Alemse ontuchtzaak heeft vlak voor zijn arrestatie op 26 juli 2018 beeldmateriaal weggegooid. Volgens de officier van justitie weten we daardoor niet alles. Dat bleek donderdag tijdens de derde pro forma-zitting, waarin de stand van zaken in het onderzoek besproken werd.