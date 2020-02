De avondoptocht is niet het enige waarmee Heerewaarden een buitenbeentje is

Toegegeven, de lange stoet met voornamelijk rijdende disco's is niet wezenlijk anders dan in andere Bommelerwaardse dorpen en de meeste wagens zagen we ook al op andere plekken voorbijkomen, maar toch heeft de carnavalsoptocht van Heerewaarden iets eigens. Het zijn de duizenden gekleurde lichtjes die zorgen voor een uniek schouwspel in de smalle straatjes van het dorp en het is het tijdstip in de vroege avond dat veel volk op de been brengt.

Glitterjurkjes

Niet alleen jonge gezinnen komen na het eten nog even een kijkje nemen voordat het kinderbedtijd is, ook doorgewinterde stappers uit de wijde regio staan langs de route. Zij zien de optocht als een opstapje naar een gezellige avond. Een zevental jongeren uit Den Bosch - meisjes in glitterjurkjes, jongens met blikje bier in de hand en petje achterstevoren - behoren tot de vaste bezoekers. ,

Volledig scherm De avondoptocht in Heerewaarden trekt bezoekers uit de hele regio. © B Moerman

‘Altijd supergezellig’

,,Wij komen hier al een paar jaar en het is altijd supergezellig. Lekkere muziek op die wagens en straks de kroeg in, waar we vast meer mensen uit onze stad tegenkomen." Maar de avondoptocht is niet het enige waarmee Poalingdorp een buitenbeentje is. Het geldt ook voor de raad van elf. Die bestaat sinds 2013 uit louter dames. Momenteel regeren prinses Deborah en adjudante Miranda, leden van carnavalsvereniging De Moasmeerminnen.

Terwijl de stoet in langzaam tempo voorbijtrekt, becommentariëren twee oudere dames uit Dreumel de 28 wagens en de 2 loopgroepen die deelnemen. Veruit favoriet is de loopgroep 'Lopend Vuurtje' uit Heerewaarden. ,,Zo prachtig aangekleed en verlicht, het lijken wel vlammetjes."

Volledig scherm De Golden Girls gaan als een Lopend Vuurtje rond in Heerewaarden. © B Moerman

Rijdende skihut