De bel voor de laatste ronde van Henk en Conny in sportbar De Ring

Vrouw gewond na botsing tegen boom in Gameren, baby komt met de schrik vrij

GAMEREN - Een vrouw is vrijdagochtend gewond geraakt toen ze in Gameren met haar auto tegen een boom botste. Het ongeval vond rond 09.20 uur door nog onbekende oorzaak plaats op de Middelkampseweg. Een baby die ook in de auto zat, hield geen verwondingen aan het hachelijke moment over.

22 oktober