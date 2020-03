De bloemist kan het online amper bijbenen; boeketjes als hart onder de riem in tijden van corona

DEN BOSCH/VUGHT/ROSSUM - In veel bloemenwinkels kun je een kanon afschieten. Maar schijn bedriegt: voor menig bloemist in de regio is het een gekkenhuis. Het is zo goed als uitgestorven in de Bossche binnenstad. In de winkel van Claus Kapteijns is het echter aanpoten. De bloemist aan de Hinthamerstraat heeft het drukker dan ooit.