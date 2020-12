De camping is straks weer spic en span, maar hoe houd je dat zo?

Camping Maaszicht in Kerkdriel wordt as we speak omgebouwd tot Resort Aan de Maas. Toen zelfs de mocro-maffia er in 2015 haar fitties begon uit te vechten, was de maat vol voor de gemeente Maasdriel. ‘Fort Oranje 2.0’, omschreef burgemeester Van Kooten de camping in oktober, doelend op zaken als prostitutie, gokken, uitbuiting, wietteelt en zelfs een liquidatie. De camping ging vorig jaar over naar EuroParcs dat op zijn site nog acht recreatiewoningen in de aanbieding heeft.