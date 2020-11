De eerste meters van het snelfietspad tussen Zaltbommel en Den Bosch

Drie fikse windmolens tussen A2 en Hoenza­driel? Dat is nog lang niet zeker

14 november HOENZADRIEL/KERKDRIEL - Het is nog maar de vraag of er drie windmolens bij Hoenzadriel komen. Maar of de inwoners van het dorp opgelucht aan 2021 kunnen beginnen, is ook nog lang niet zeker.