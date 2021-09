De erehaag brult en jankt bij het afscheid van Den Boet

Fabriek is klaar voor 15 miljoen kilo luiers per jaar

17 september ZALTBOMMEL/WEURT Het heeft even geduurd, maar het luierafval uit de Bommelerwaard en andere Avri-gemeenten kan binnenkort naar de verwerkingsfabriek in Nijmegen. Die is nu volledig in bedrijf en kan een flinke hoeveelheid verstouwen. Nu de inzameling nog.