De gratis frikandellen van Saskia de Jongh

Toen de nieuwslezer had gemeld dat de Italiaanse politie een tentenkamp van migranten had ontruimd, de Amerikaanse zanger R Kelly weer was opgepakt omdat hij nog een alimentatie van 160.000 euro moest betalen, het Openbaar Ministerie een tweede poging deed de Hells Angels te verbieden en de regering 96 miljoen vrij wilde maken voor het basisonderwijs, werden als uitsmijter de 110 frikandellen van De Kwast de ether in geslingerd.



Vreemde naam eigenlijk voor een snackbar: De Kwast. Maar die is niet zomaar gekozen. Eigenaar Saskia de Jongh heet Ververs met haar meisjesnaam. Zij en haar broers kregen daarom op het schoolplein de bijnaam kwast.



Haar broers lieten zich destijds niet onbetuigd als ze werden uitgescholden voor ‘rare kwasten’, maar Saskia pikte de naam dus vele jaren later liefdevol op een plakte ’m op de gevel van haar snackbar. Met humor kom je ver in het leven.